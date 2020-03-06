رياضة | قرار غريب من رابطة الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار غريب من رابطة الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قرار بمنع المصافحات بين اللاعبين والحكام والمسئولين منذ بداية الجولة التاسعة والعشرين من البطولة وحتى إشعار آخر وذلك بناء على استشارة طبية بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بكورونا ينتشر عن طريق الأنف والفم ويمكن أيضاً أن ينتشر عبر المصافحة لذلك سيتم منع ذلك في مباريات بطولة الدوري.

وأشارت رابطة الدوري في بيانها أن اللاعبين سيقفون في صفوفهم المعتادة قبل بداية المباراة أثناء عزف الموسيقى الخاصة بالدوري الإنجليزي وبعدها يمر لاعبو الفريق صاحب الأرض أمام لاعبي الفريق الضيف دون مصافحة ثم تنطلق المباراة .

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وجاء قرار رابطة الدوري الإنجليزي بإلغاء المصافحات باليد في مباريات البطولة وذلك في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إقامة مباريات الدوري بدون جماهير حتى يوم الثالث من شهر أبريل المقبل.

وكانت بريطانيا قد سجلت حالة وفاة بسبب فيروس كوفيد - 19 والمعروف بفيروس كورونا بينما ارتفعت حالات الإصابة إلى 116 حالة.

وفي ايطاليا، ارتفعت حالات الاصابة بالفيروس إلى 3800 وارتفع عدد الوفيات إلى 148 حالة.