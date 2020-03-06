رياضة | مران قوي لحراس الأهلي قبل موقعة صن دوانز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران قوي لحراس الأهلي قبل موقعة صن دوانز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأهلي مرانا قويا اليوم، الجمعة، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة صن داونز التي تقام غدا.

وأدى الحراس الثلاث تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس الفريق، والتي اشتملت على بعض الفقرات التدريبية المتنوعة لتجهيزهم لمواجهة بطل جنوب إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.