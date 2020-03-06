رياضة | بدون لاعبي ليفربول.. قائمة المرشحين لأفضل لاعب البريمرليج شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون لاعبي ليفربول.. قائمة المرشحين لأفضل لاعب البريمرليج شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت رابطة الدوري الإنجليزي بنشر المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير الماضي، والتي لم يتواجد أي لاعب من ليفربول في القائمة.

وتضمنت القائمة المرشحة للفوز بجائزة اللاعب الأفضل في فبراير المنصرم في البريميرليج كلًا منالجابوني بيير أوباميانج، مهاجم أرسنال،و الإسباني ماركوس ألونسو، لاعب تشيلسي والبرتغالي برونو فيرنانديز، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الوافد الجديد.

كما يتنافس على نيل الجائزة كلًا من نيك بوب، حارس بيرنلي، ومات دوهيرتي، نجم وولفرهامبتون، وكالفيرت لوين، لاعب إيفرتون، ليُصبح إجمالي المتنافسين 6 لاعبين.

يُذكر أن المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، غاب عن قائمة الترشيحات لأفضل مدير فني في شهر فبراير الماضي، بعدما سبق له وأن تُوج بتلك الجائزة 5 مرات سابقة خلال الموسم الحالي.