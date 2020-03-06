رياضة | صدمة كبيرة.. إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة كبيرة.. إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعدم مشاركة الحارس أليسون بيكر أمام بورنموث في مباراة ​الدوري الإنجليزي​ الممتاز، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلات.

وقد تعرض الحارس البرازيلي ألأيسون بيكر لإصابة قبل مباراة الريدز وتشيلسي، وبعد أن خضع للصور الشعاعية تبين أنه لن يشارك نهاية الأسبوع.

وخلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة وقال يورجن كلوب: "لن يشارك أليسون بكل أسف لقد تعرض لحادث صغير في التدريب قبل مباراة تشيلسي. اعتقدنا جميعًا أنه لم يكن شيئًا وكان من الواضح أنه لن يلعب على أي حال، كانت الخطة أن يبقى على مقاعد البدلاء".

يذكر أن فريق ليفربول سيواجه نظيره بورنموث غدًا السبت في اطار منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز .