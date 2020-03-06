رياضة | أزارو وبن شرقي في قائمة منتخب المغرب الأولية استعدادًا لمواجهتي إفريقيا الوسطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو وبن شرقي في قائمة منتخب المغرب الأولية استعدادًا لمواجهتي إفريقيا الوسطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة أسود الأطلسي التي اختارها للمعسكر المقبل الذي سينطلق يوم 23 مارس الجاري وحتى 31 من الشهر ذاته، استعدادًا لمواجهتي إفريقيا الوسطى بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

واختار وحيد خليلوزيتش 49 لاعبًا في قائمته الأولية الموسعة، والتي شهدت تواجد وليد أزارو مهاجم الأهلي والمعار لصفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، بجانب أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.

وضمت قائمة المغرب كلا من :-

أنس الزنيتي "الرجاء الرياضي" - هشام المجهد "اتحاد طنجة" - منير المحمدي "مالاجا الإسباني" - أحمد رضا التكناوتي "الوداد" - ياسين بونو "إشبيلية" - فؤاد شفيق "ديجون الفرنسي" - عصام شباك "مالطيا سبور التركي" - نصير المزراوي "أياكس الهولندي" - بدر بانون "الرجاء" - غانم سايس "وولفرهامبتون" - جواد ياميق "ريال سرقسطة" - سامي ماي "سانت ترويدينيس البلجيكي" - نايف أكرد "ديجون" - يونس عبد الحميد "ستاد ريمس الفرنسي" - زهير فضال "ريال بيتيس" - حمزة منديل "ديجون الفرنسي" - عبد الكريم باعدي "حسنية أغادير" - نبيل درار "فنربخشة" - أمير ابسلم "ألمير سيتي الهولندي" - عبد الحميد صابيري "بادربورن الألماني" - إدريس الصديقي "فيليم 2 الهولندي" - سفيان أمرابط "هيلاس فيرونا الإيطالي" - يحيى جبران "الوداد" - محمد علي بامعمر "الجيش الملكي" - أيمن برقوق "دوسلدورف الألماني" - فيصل فجر "خيتافي" - وليد الكارتي "الوداد الرياضي" - عادل تاعرابت "بنفيكا البرتغالي" - سليم أملاح "ستاندردولييج البلجيكي" - نسيم بوجلاب "شالكه" - سفيان كيين "ساليرنيتانا الإيطالي" - أسامة طنان "فيتيس أرنهيم الهولندي" - ياسين بنرحو "نيم الفرنسي" - يونس بلهندة "جالطة سراي" - حكيم زياش "أياكس" - أشرف حكيمي "بورورسيا دورتموند" - نور الدين أمرابط "النصر السعودي" - محمد غرس الله "سالفون براتيسلافا السلوفاكي" - أستمة الإدريسي "أزيد الكمار الهولندي" - رفيق زخنيني "توينتي الهولندي" - سفيان بوفال "ساوثهامبتون الإنجليزي" - أشرف بن شرقي "الزمالك" - كريم البركاوي "حسنية أغادير" - وليد أزارو "الاتفاق السعودي" - رشيد العليوي "انجي الفرنسي" - يوسف العربي "أولمبياكوس اليوناني" - يوسف النصيري "إشبيلية" - أمين حارث "شالكه".