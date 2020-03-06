رياضة | الاتحاد ضد الحزم.. القائم ينقذ العميد من رقم سلبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد ضد الحزم.. القائم ينقذ العميد من رقم سلبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقف القائم حاميًا ومنقذًا لفريق اتحاد جدة من خسارة كانت ستلحق به على يد مضيفه الحزم، ورقم سلبي كان سوف يسجل في سجلات الاتحاد لأول مرة في تاريخه.

وقف المغربي إدريس فتوحي على تسديد ركلة جزاء محتسبة لصالح فريق الحزم في الدقيقة 90+4، ولكن القائم تصدى لها، ليطلق الحكم بعد إذ صافرته منهياً المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف.

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فريق الحزم كان قد حقق الفوز في الدور الأول من الموسم الجاري بثنائية مقابل هدف، وإذا تمكن من تحقيق الفوز في لقاء أمس، كان سوف يكون ثالث فريق يفوز على الاتحاد ذهابًا وايابًا في الموسم الحالي، وهذا ما لم يحدث مطلقًا أن فاز أكثر من فريقين في الدور الأول والثاني على الاتحاد في موسم واحد.

إذ خسر الاتحاد ذهابًا وإيابًا أمام الهلال وضمك، هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن الاتحاد رفع رصيده إلى 23 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر، بينما ارتفع رصيد الحزم إلى 23 نقطة أيضًا محتلاً المركز الثالث عشر.