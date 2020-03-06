رياضة | فلادان يخشى البداية الصادمة التي واجهت أجانب أهلي جدة في آخر 4 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلادان يخشى البداية الصادمة التي واجهت أجانب أهلي جدة في آخر 4 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي أهلي جدة نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويبدأ اللقاء عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا ثلث بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يعد هذا اللقاء الأول للمدير الفني الجديد لفريق أهلي جدة، الصربي فلادان ميلويفيتش الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

في آخر 4 أعوام لم يتمكن أي مدرب أجنبي من الفوز باللقاء الأول له مع فريق أهلي جدة، بداية من 2017 وحتى الآن.

وكان آخر مدرب حقق الفوز في اللقاء الأول هو السويسري كريستيان جروس في الولاية الثانية له في عام 2016.

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في الحادي عشر من شهر أغسطس 2017، كان اللقاء الأول للمدرب الأكوراني سيرهي ريبروف، وخسر أمام الاتفاق بثنائية مقابل هدف.

أما في الأول من شهر سبتمبر 2018، كان اللقاء الأول للمدرب بابلو جويدي والذي تعادل فيه إيجابيًا بهدف أمام التعاون.

بينما في الثاني عشر من شهر فبراير 2019 كان اللقاء الأول للمدرب جورجي فوساتي والذي تلقى الهزيمة بثنائية مقابل هدف أمام النصر.

كما أنه في السادس من أغسطس 2019 كان اللقاء الأول للمدرب برانكو ايفانكوفيتش والذي تلقى الهزيمة برباعية مقابل هدفين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.

فيما تلقى كريستيان جروس في الولاية الثالثة له والأخيرة الخسارة في الظهور الأول له مع الأهلي بهدفين مقابل هدف أمام الحزم، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر 2019.

وفي انتظار ما سيفعله فلادان في أول ظهور له مع الأهلي اليوم الجمعة الموافق السادس من شهر مارس 2020.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 27 نقطة.