رياضة | الفيحاء يسعى لكسر الصيام التهديفي أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيحاء يسعى لكسر الصيام التهديفي أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب الجماهير السعودية اللقاء الذي يجمع بين الأهلي ونظيره الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وينطلق اللقاء عند الساعة الثامنة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا ثلث بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الفيحاء لم يستطع أن يحقق أي فوز أمام الأهلي خلال 9 مواجهات سابقة، كما أنه في آخر 3 لقاءات جمعتهما لم يتمكن من تسجيل أي أهداف.

إذ انتهت مباراة الدور الثاني من الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 2-0 لصالح الأهلي.

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أما في الموسم الحالي، حقق الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة في الدور الأول، أما في لقاء كأس الملك قد انتهى بفوز الراقي بهدف دون رد.

وكان آخر هدف سجله لاعبو الفيحاء في شباك الأهلي الموسم الماضي عندما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف في الـ30 من شهر نوفمبر 2018.

ربما تكون مهمة الفيحاء سهلة في اقتناص هدف على الأقل لكسر الصيام التهديفي، في ظل تواجد ياسر المسيليم حارسًا لمرمى الأهلي، الذي تلقى 18 هدف في 12 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخرج بشباك نظيفة في أي لقاء.

ولكن المسيليم كان حارسًا لعرين الأهلي في مباراة كأس الملك الذي خرج فيها بشباك نظيفة عندما فاز فريقه بهدف دون رد أمام الفيحاء.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 27 نقطة.