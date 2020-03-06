رياضة | جولة مرتقبة لبورفؤاد وبورتو ورأس البر وغزل دمياط بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة مرتقبة لبورفؤاد وبورتو ورأس البر وغزل دمياط بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، جولة هامة ومرتقبة، في صراع التأهل لدورة الترقي، بالقسم الثالث.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الـ 23 للمجموعة السابعة، من دوري القسم الثالث، مواجهات نارية من العيار الثقيل :

1- بورفؤاد مع النوبة

يخوض فريق بورفؤاد بقيادة المدير الفني طارق الصاوي، مواجهة قوية ومرتقبة مع فريق النوبة، ويحتل بورفؤاد المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بالتساوي مع بورتو المتصدر، بينما يحتل النوبة المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

2- بورتو مع سماد السويس

يحل فريق سماد السويس، الذي يحتل المركز الخامس، وفي رصيدة 35 نقطة، ضيفاً على بورتو صاحب الصدارة، برصيد 49 نقطة.

3- أبو شحاته مع رأس البر

وفي مباراة البقاء، يحل فريق رأس البر، العاشر برصيد 22 نقطة، ضيفاً ثقيلاً على فريق أبو شحاته، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

4- منشية الشهداء مع دمياط

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يخوض فريق منشية الشهداء، صاحب المركز السادس، برصيد 35 نقطة، ضيفاً على فريق دمياط، السابع، برصيد 32 نقطة.

5- غزل السويس مع أبو صوير

يواجه فريق غزل السويس، نظيرة فريق مركز شباب أبو صوير، ويدخل الفريق السويسي اللقاء برصيد 7 نقاط، بالمركز الأخير، وهبط للقسم الرابع، بينما يحتل أبو صوير المركز قبل الأخير، برصيد 13 نقطة، وإقترب من الهبوط.

6- غزل دمياط مع بلدية الإسماعيلية

يستضيف فريق غزل دمياط، صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطة، نظيره، فريق بلدية الإسماعيلية، الذي يحتل المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

7- ميت الخولي مع كهرباء الإسماعيلية

يحل فريق كهرباء الإسماعيلية، ضيفاً على فريق مركز شباب ميت الخولي، في لقاء هان ومرتقب لفريق ميت الخولي، الباحث عن بطاقة البقاء، بالقسم الثالث، ويحتل فريق الكهرباء المركز الرابع برصيد 39 نقطة، في حين يتواجد ميت الخولي بالمركز التاسع وفي رصيده 24 نقطة.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 49 نقطة

2- بورفؤاد 49 نقطة

3- النوبة 48 نقطة

4- الكهرباء 39 نقطة

5- سماد السويس 35 نقطة

6- منشية الشهداء 35 نقطة

7- دمياط 32 نقطة

8- غزل دمياط 29 نقطة

9- ميت الخولي 24 نقطة

10- رأس البر 22 نقطة

11- أبو شحاته 19 نقطة

12- بلدية الإسماعيلية 18 نقطة

13- أبو صوير 13 نقطة

14- غزل السويس 7 نقاط