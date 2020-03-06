الامارات | تعرّف على الدول الثلاثة التي تقدمت رسميا لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم أن ثلاث دول هي المغرب وتونس والكاميرون طلبت استضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020، والتي تقام يوم 29 مايو المقبل. وأوضح الاتحاد الافريقي في بيان صحافي أن هذه الدول تقدمت بطلباتها في المهلة التي حددها الاتحاد بين 11 و20 فبراير الماضي.

واقترح المغرب ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وتونس ملعب رادس الأولمبي في العاصمة، فيما عرضت الكاميرون استضافة النهائي على ملعب «جابوما ستاديوم» في مدينة دوالا.

وبلغت المسابقة ربع النهائي الآن حيث تشارك فيه 6 فرق عربية هي الترجي الرياضي والنجم الساحلي التونسيان، والوداد والرجاء المغربيان، والأهلي والزمالك المصريان، إضافة إلى مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ويلعب الترجي مع ضيفه الزمالك اليوم إيابا (1-3 ذهابا)، فيما يلتقي غداً النجم الساحلي مع الوداد البيضاوي (صفر-2)، ومازيمبي مع الرجاء البيضاوي (صفر-2)، وصنداونز مع الأهلي (صفر-2). ويقام نصف النهائي في الأول والثامن من مايو المقبل ذهابا وإيابا على التوالي. وهي المرة الأولى التي يقام فيها نهائي المسابقة القارية العريقة من مباراة واحدة فقط، والأمر ذاته بالنسبة لكأس الاتحاد.

في جانب آخر أكد الاتحاد الإفريقي أن المغرب البلد الوحيد الذي تقدم بترشيحه لاستضافة نهائي كأس الاتحاد، المقرر في 24 مايو المقبل. واقترحت المملكة ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة الرباط. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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