شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الإجراءات الأمنية أمام فندق الزمالك بتونس قبل ساعات من لقاء الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت قوات الأمن التونسية بتشديد الإجراءات الأمنية أمام فندق لاعبي الزمالك في تونس، وذلك قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

ويستعد الزمالك لخوض المباراة أمام الترجي في التاسعة مساء اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق الزمالك الفوز في مباراة الذهاب على الفريق التونسي في استاد القاهرة بنتيجة «3-1».