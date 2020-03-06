شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: نتمنى العدالة التحكيمية في مباراة الأهلي وصن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أهمية خروج المباراة أمام صن داونز المقررة غدًا، بشكل جيد على الصعيد الفني والتنظيمي وكذلك التحكيمي.

وأوضح «عبدالحفيظ» خلال الاجتماع الفني للمباراة، اليوم الجمعة، أن المباراة تضم فريقين من أقوى فرق إفريقيا، وكل الأنظار ستتجه نحو ملعب المباراة لمتابعتها؛ لأنها واحدة من أقوى مباريات دور الثمانية في البطولة، لذا لابد أن تُعبّر المباراة عن الكرة الإفريقية التي تتطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

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وأكد مدير الكرة بالأهلي، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي، أهمية التنظيم الجيد للمباراة وحضور الجمهور، وكذلك التحكيم الذي سيكون له دور كبير في نجاح المباراة من عدمها.

ورغم معاناة الأهلي من الأخطاء التحكيمية خلال الفترة الماضية، إلا أن مدير الكرة بالفريق تمنّى أن تشهد مباراة الغد إدارة جيدة من جانب طاقم التحكيم بقيادة الجامبي بكاري جاساما، وأن تتحقق العدالة التحكيمية في أرض الملعب، ويبقى بعدها الفوز من مصلحة المجتهد ومن يُحالفه التوفيق.

وكان الاجتماع الفني الخاص بالمباراة قد عقد ظهر اليوم الجمعة داخل استاد لوكاس موريبي، بحضور مندوبي الاتحاد الإفريقي والأهلي وصن داونز، وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبدالحفيظ وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، علماً بأن الأهلي فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.