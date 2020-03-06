موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي



يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مواجهة مصيرية، حينما يحل ضيفاً على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي غدا في دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بعدما سبق وفاز بطل جنوب أفريقيا في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأحمر بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت ببطل مصر بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب.

موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي

تقام مباراة صن داونز ضد الأهلي ،في تمام الساعة الثالثة، عصرغدا،السبت، بتوقيت القاهرة على ستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا ،لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائي البطولة، علما بأن مباراة الذهاب ،انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي.

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موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منذ الوصول إلى جنوب أفريقيا على التدريب فى تمام الساعة الثالثة عصراً، حتى يعتاد اللاعبين على نفس الموعد الذى ستقام فيه المباراة والتعود على لعب الكرة في الأجواء الصباحية في الملاعب هناك، خاصة أن صن داونز حدد موعد لقاء الإياب عصرًا كي يستفاد من عامل الجو للتأثير على الأحمر، مثلما حدث فى مباراة ذهاب ربع النهائي العام الماضي عصرًا في جنوب إفريقيا، وخسر بخماسية نظيفة، واشتكى اللاعبون وقتها من درجة الحرارة ونقص الأوكسجين الذي أثر على أدائهم بشكل كبير.

موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي

ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا بمواجهة صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث أن عبور تلك العقبة ستجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.