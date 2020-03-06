شكرا لقرائتكم للاهتمام بحالة المصابين.. انضمام عضو جديد للجهاز الطبي بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنضم عضو جديد للجهاز الطبي بالأهلي ضمن سعى الإدارة الحمراء لتطوير الملف الطبي، وتطوير منظومة الكرة الحمراء.

وعلم "الخليج 365" أن محمد النجار أخصائي التأهيل انضم لجهاز الكرة بالأهلي وبدأ في مباشرة عمله بالعمل مع لاعبي الفريق المتواجدين في القاهرة وعلى رأسهم رمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا وكريم نيدفيد ومحمد محمود.

وتقيم بعثة الأهلى حالياً فى أحد فنادق مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا استعداداً لمباراة صن داونز، والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر غد، السبت، باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، علماً بأن الأهلى فاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

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وعًقد الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى وصن داونز اليوم الجمعة داخل استاد لوكاس موريبي، بحضور مندوبى الاتحاد الأفريقى والأهلى وصن داونز، وحضر الاجتماع من الأهلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى وماهر عبدالعزيز إدارى الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ومن بينها زى الفريقين، ومواعيد وصولهما إلى الملعب، والبدء فى عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدى النادى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدى حارس المرمى الطاقم البنفسجي، فيما يرتدى صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، على أن يرتدى حارس مرماه الطاقم الأخضر.