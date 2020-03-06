تعرف على موعد مباراة الزمالك والترجي.. والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والترجي



يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الترجي اتلونسي نظيره الزمالك مساء اليوم (الجمعة) ، على ملعب رادس، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا، وهي المواجهة التي ستحسم بطاقة العبور إلى الدور التالي لضرب موعد الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي، اللذان يلتقيان غدا.

موعد مباراة الزمالك والترجي



تقام مباراة الترجي ضد الزمالك فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، الجمعة،الموافق 6 مارس،بتوقيت القاهرة، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا على ستاد رادس بتونس وسط 60 الف متفرج يدعمون فريق الدم والذهب، وهي المواجهة الثالثة للفريقين خلال اقل من شهر، حيث تفوق الأبيض في المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الإفريقي بثلاثية مقابل هدف وكررها في إياب دوري الأبطال بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

ومن المقرر أن تذاع مباارة الزمالك والترجي على قناة beIN Sports HD 1. موعد مباراة الزمالك والترجي

من جانبه،استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على خوض مباراة أمام باب سويقة بنفس تشكيل الأبيض الذي خاض المواجهات الأخيرة خاصة في السوبر سواء الإفريقى أو المحلى بعدما حفظ طريقة اللعب والخطط ونجحوا في تنفيذها لذا هناك اتفاق على تثبيت التشكيل.

موعد مباراة الزمالك والترجي

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي، وحازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع، وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو في خط الوسط، ويوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بن شرقي ومصطفي محمد في خط الهجوم.

موعد مباراة الزمالك والترجي

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون من لاعبيه خلال أكثر من جلسة عقدها معهم في التدريبات الأخيرة، بالتركيز من أجل تكرار الفوز على الترجي في عقر داره ووسط جماهيره، والتقدم خطوة جديدة صوب المنافسة على لقب دوري الأبطال الغائب عن "البيت الأبيض" منذ 18 عامًا، ومواصلة العودة إلى صدارة المشهد داخل القارة السمراء بعدما حقق الكونفدرالية العام الماضي والسوبر الإفريقي مؤخرًا.

الترجي ضد الزمالك

الزمالك تأهل إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف مازيمبي الكونجولي متصدر المجموعة، بينما صعد الترجي بعد أن تصدر المجموعة الرابعة.

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موعد مباراة الزمالك والترجي



فى المقابل، يدخل نادي الترجي التونسي مواجهة الزمالك بالعديد من الغيابات المؤثرة ، حيث يفتقد إلياس شتى للإصابة وعبد القادر بن غيث للإيقاف.

وقالت تقارير صحفية تونسية إن تشكيل الترجي ستشهد تغييرن اضطراريين بدخول حسين الربيع كظهير أيسر بدلاً من المصاب إلياس شتي وسيكون فادي بن شوق بديل عبد القادر بن غيث في وسط الملعب، كما يستعيد الفريق الجزائري عبد القادر بدران قلب الدفاع.



تشكيل الترجي ضد الزمالك

ومن المتوقع أن يخوض الترجي المباراة بتشكيل مكون :

معز بن شريفية - سامح الدربالي - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - حسين الربيع - كوامي بونسو - فوسيني كوليبالي - فادي بن شوق - حمدو الهوني - بلال بن ساحة - ابراهيم واتارا.