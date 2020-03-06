5 مصريين في قائمة الثمانية الكبار لخوض نهائيات بطولة الأبطال للإسكواش

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن قائمة الثمانية الكبار المتأهلين إلى بطولة نهاية الموسم التي تقام في مصر PSA World Tour Finals.

وتضم القائمة 8 لاعبين في منافسات الرجال والسيدات، بشرط أن يكون كل لاعب قد توج ببطولة بلاتينية خلال الموسم بالإضافة إلى أصحاب أعلى نقاط من اللاعبين الذين شاركوا في النهائيات الأبرز خلال البطولات.

تأكد تواجد الأبطال المصريين في تلك القائمة على الرغم من أن البطولات البلاتينية في الموسم الجاري لم تُلعب بالكامل، حيث يتبقى بطولتي الجونة وبريطانيا المفتوحة وبطولة بلاك بول للسيدات التي ستقام في الثامن من مارس الجاري في مصر.

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وكان علي فرج المصنف الثاني عاليماً قد توج ببطولتي "أمريكا المفتوحة وويندي سيتي" كما توج محمد الشوربجي ببطولة "جي بي مورجان"، وفاز كريم عبد الجواد ببطولة "الأهرام"، وتوج طارق مؤمن بـ "بطولة العالم"، ليضمن الرباعي أصحاب المراكز الأولى في التصنيف العالمي المشاركة في البطولة الأخيرة للموسم، كما حجز مروان الشوربجي مقعداً في تلك القائمة الذهبية بسبب حصوله على مجموع نقاط أكبر.

وفي منافسات السيدات، ضمنت كل من: رنيم الوليلي، نوران جوهر، نور الشربيني، نور الطيب وهانيا الحمامي التأهل، حيث توجت نوران جوهر ببطولة "أمريكا المفتوحة"، كما فازت نور الشربيني "ببطولة العالم وبطولة ويندي سيتي"، وحصل الثلاثي رنيم الوليلي ونور الطيب وهانيا الحمامي على نقاط أعلى، حيث تحتل الوليلي قمة التصنيف العالمي، بينما تحل نور الطيب في المركز الخامس، فيما تأتي هانيا الحمامي في المركز العاشر.