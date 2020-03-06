شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. تغييرات اضطرارية فى تشكيل فايلر أمام بطل جنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي



ينهى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اليوم(الجمعة)،استعداداته في جنوب افريقيا للمواجهة المصيرية والمرتقبة التي تجمعه بنظيره فريق صن داونز غداً (السبت)، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا،بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما التونسي علي معلول.

موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي



وتقام مباراة صن داونز ضد الأهلي ،في تمام الساعة الثالثة، عصرغدا،السبت، بتوقيت القاهرة على ستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا ،لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائي البطولة، علما بأن مباراة الذهاب ،انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي.

ويفكر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في إجراء بعض التغييرات علي التشكيل الأساسي الذي خاض به الفريق لقاء الذهاب وهي تغييرات لو تمت بالفعل ستكون إضطرارية،حيث ينوي إشراك أيمن أشرف في الجبهة اليُسري بدلا من التونسي علي معلول بسبب معاناة الأخيرمن إجهاد في العضلة الأمامية، وذلك رغم تأكيد الجهاز الطبي إمكانية الاستعانة به، خصوصا أن المدرب السويسري يرغب في غلق الجبهة اليسرى تماما أمام صن داونز حيث يتميز أيمن أشرف في النواحي الدفاعية.

ويتجه فايلر أيضًا إلى الدفع بالسنغالي أليو بادجي كمهاجم أساسي بدلا مروان محسن الذي يغيب عن التهديف في الفترة الأخيرة ويظهر بمستوى متواضع، ما جعله في مرمى الانتقادات، بالإضافة الاعتماد علي محمد هاني الظهير الشاب في الجبهة اليُمني بدلاً من أحمد فتحي الذي شارك أساسيا في المباراة الماضية فهناك رغبة في إراحته واستغلال لياقة هاني البدنية وقدرته على الركض كثيرا خلال اللقاء.

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وينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة صن داونز ضد الأهلي، لاسيما بعدما سبق وفاز بطل جنوب أفريقيا في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأحمر بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت ببطل مصر بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب.

صن داونز ضد الأهلي

كان فايلر حريصًا منذ الوصول إلى جنوب أفريقيا على التدريب فى تمام الساعة الثالثة عصراً، حتى يعتاد اللاعبين على نفس الموعد الذى ستقام فيه المباراة والتعود على لعب الكرة في الأجواء الصباحية في الملاعب هناك، خاصة أن صن داونز حدد موعد لقاء الإياب عصرًا كي يستفاد من عامل الجو للتأثير على الأحمر، مثلما حدث فى مباراة ذهاب ربع النهائي العام الماضي عصرًا في جنوب إفريقيا، وخسر بخماسية نظيفة، واشتكى اللاعبون وقتها من درجة الحرارة ونقص الأوكسجين الذي أثر على أدائهم بشكل كبير.

صن داونز ضد الأهلي

ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا بمواجهة صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث أن عبور تلك العقبة ستجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.