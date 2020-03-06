مانشستر يونايتد يحقق في إساءة استهدفت لينغارد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استنكر مانشستر يونايتد الإساءة اللفظية التي وجهت إلى لاعبه جيسي لينغارد بعد فوزه في الدور الخامس لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم على ديربي كاونتي يوم الخميس وقال إنه سيجري اتصالات مع ديربي كاونتي في إطار التحقيقات التي سيجريها في الإساءة.
وأظهر فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض لينغارد لسيل من الإساءة اللفظية من جانب بعض المشجعين بينما كان بصدد ركوب حافلة الفريق بعد الفوز 3-صفر في برايد بارك.
ولعب لينغارد (27 عاما) المباراة كاملة رغم أنه لم يكن ضمن التشكيلة الدائمة للفريق الذي يدربه أولي جونار سولشاير في الدوري منذ مواجهة أرسنال في أول أيام العام الحالي وسجل هدفين في كل المنافسات خلال هذا الموسم.
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