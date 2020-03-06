موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره بورنموث، في الثانية والنصف ظهر السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بخسارته الأولى في الدوري هذا الموسم على يد واتفورد بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية، كما ودع رفاق محمد صلاح، كأس الاتحاد الإنجليزي منذ أيام بعد فوز تشيلسي عليهم 2-0.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يأتي بورنموث في المركز الـ18بـ27 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن صفوف شاكيري وكلاين بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – لوفرين– ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: ويجنالدوم– فابيانو– شامبرلين

خط الهجوم: ماني– فيرمينيو – صلاح

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2.