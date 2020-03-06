هازارد يخضع لعملية جراحية ناجحة في كاحله

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أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن نجمه البلجيكي إدين هازار خضع الخميس لعملية جراحية ناجحة في قدمه اليمنى المكسورة في احدى عيادات دالاس (الولايات المتحدة).

وقال ريال في بيان "خضع إدين هازار بنجاح لعملية جراحية اليوم في دالاس بسبب كسر في كاحل قدمه اليمنى".

وأضاف البيان "تمت العملية باشراف الجهاز الطبي في ريال مدريد. سيظل هازار الآن تحت المراقبة إلى أن يصبح قادرا على بدء عملية إعادة تأهيله".

وتعرّض هازار للإصابة في 23 شباط/فبراير الماضي، خلال المباراة التي خسرها ريال بهدف نظيف أمام مضيفه ليفانتي في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري، لتتكرر الاصابة التي اضطرته لابتعاد عن الملاعب في وقت سابق نحو ثلاثة أشهر.

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وعكر تعدد الإصابات موسم هازار (29 عاما) منذ انضمامه الى النادي الملكي آتيا من تشلسي الإنكليزي في صيف العام 2019 مقابل 100 مليون يورو، اذ غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة عضلية تعرض لها في التمارين قبيل انطلاق المنافسات، تلتها ثلاثة أشهر بسبب الإصابة الثانية التي تعرض لها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وشارك هازار في 15 مباراة فقط مع ناديه هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.

وتطرح الإصابة الجديدة علامات استفهام حول قدرة هازار على العودة في الوقت المناسب ليشارك مع منتخب "الشياطين الحمر" في كأس أوروبا 2020 المقررة بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو.