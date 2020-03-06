رابتورز ثاني المتأهلين إلى البلاي اوف وفوز سادس تواليا لكليبرز

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





حجز تورونتو رابتورز بطل الموسم الماضي بطاقته الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف"، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين للموسم السابع تواليا بفوزه على غولدن ستايت ووريرز 121-113، في حين حقق لوس انجليس كليبرز فوزه السادس تواليا ولم يعد بعيدا من انتزاع بطاقة التأهل بدوره.

وبات رابتورز ثاني فريقه يبلغ البلاي اوف بعد ميلووكي باكس متصدر الدوري، والسابعة تواليا والاسرع في تاريخه.

ويحتل رابتورز المركز الثاني في المنطقة الشرقية وراء ميلووكي باكس مع 43 فوزا مقابل 18 خسارة منذ مطلع الموسم الحالي.

وكانت المواجهة الاولى بين الفريقين منذ نهائي الدوري الموسم الماضي الذي انتهى بفوز تورونتو 4-2.

وفرض نورمان باول نفسه نجما للمباراة بتسجيله 37 نقطة (رقم قياسي شخصي).

وشهدت المباراة عودة نجم ووريرز ستيفن كوري بعد خضوعه لعملية جراحية لكسر في يده اواخر تشرين الاول/اكتوبر وقد ابلى بلاء حسنا بتسجيله 23 نقطة مع 7 متابعات ومثلها من التمريرات الحاسمة في مدى 27 دقيقة فقط.

واشاد نجم رابتورز كايل لوري بكوري بقوله "كنا ندرك بان ستيفن سيعود الى الملاعب وبالتالي كنت نتوقع امسية رائعة واجواء ممتعة".

واضاف "انه احد افضل اللاعبين في الدوري وبالتالي كان يتعين علينا ان نراقبه ونضع تركيزنا عليه".

اما كوري الذي غاب عن 58 مباراة هذا الموسم فقال "شعوري رائع. كان الامر رائعا مع الاثارة التي رافقت مشاركتي. تورونتو فريق بطل وبالتالي فان التجانس كبير بين لاعبيه".

ويعاني ووريرز كثيرا هذا الموسم ويحتل المركز الاخير في المنطقة الغربية ويستمر غياب نجمه الاخر عن الملاعب كلاي طومسون تعرض لها في نهائي الموسم الماضي.

وكان لوري افضل مسجل في صفوف رابتورز مع 26 نقطة و10 متابعات، واضاف الكاميروني باسكال سياكام 17 نقطة والكونغولي الاسباني سيرج ايباكا 13 نقطة ومثلها متابعات.

Advertisements

-كليبرز يقترب من البلاي اوف-

وحقق لوس انجليس كليبرز فوزه السادس تواليا بتغلبه على هيوستن روكتس 120-105.

والتقى الفريقان اربع مرات هذا الموسم وتقاسما الفوز مرتين.

تقدم هيوستن مرة واحدة في مطلع المباراة 4-2 لكنه تخلف في احدى مراحلها بفارق 30 نقطة وكان نجمها كواهي لينارد الذي سجل 25 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، واضاف كل من مونترزل هاريل والكرواتي ايفيتشا زوباتش 19 و17 نقطة تواليا.

وقال لينارد "لقد فزنا في مباراتين تواليا خارج ملعبنا والان نعود قواعدنا وانا سعيد بذلك".

وكان افضل مسجل في صفوف الخاسر راسل وستبروك مع 29 نقطة و15 متابعة واضاف جيمس هاردن 16 نقطة ايضا.

وقاد جمال موراي فريقه دنفر ناغتس الى فوز صعب على تشارلوت هورنتس بتسجيله سلة الفوز قبل 6 ثوان على نهاية المباراة ليخرج فريقه فائزا 114-112.

وسجل موراي 18 نقطة في المباراة التي شهدت تسجيل ستة من زملائه اكثر من 10 نقاط.

اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان ديفونتي غراهام مع 24 نقطة واضاف بي جاي واشنطن 20 نقطة.

ووضع فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز حدا لتسع هزائم تواليا خارج ملعبه بتغلبه على ساكرامنتو كينغز 125-108.

ونجح سيكسرز على الرغم من غياب نجميه الكاميروني جويل امبييد (اصابة في الكتف) والاسترالي بن سيمونز (اصابة في الظهر) بالتقدم 63-53 في نهاية الشوط الاول قبل ان يتقدم بفارق 16 نقطة في الربع الاخير في مباراة تألق فيها توبياس هاريس مع 28 نقطة و14 متابعة واضاف زميله شايك ميلتون 20 نقطة.