إصابة أليسون في تدريبات ليفربول.. وشكوك حول لحاقه بمباراة أتليتكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أصيب أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول، في تدريبات الفريق قبل مواجهة بورنموث في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن أليسون بيكر أصيب في تدريبات الفريق اليوم، وسيغيب عن لقاء بورنموث في الدوري الإنجليزي.

وأضافت التقارير أن إصابة أليسون قد تمنعه من المشاركة في لقاء أتليتكو مدريد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول مع فريق بورنموث في البريميرليج غدا السبت في الثالثة عصرا، تعقبها مباراة الريدز مع أتليتكو مدريد في الأنفيلد يوم الأربعاء الموافق 11 من مارس.