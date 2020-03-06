"رش نفسه بمبيد حشري".. جمال عبد الحميد يكشف حيلته لقيادة الزمالك لنهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشف جمال عبد الحميد نجم الزمالك والأهلي الأسبق إنه لجأ إلى حيلة ضد كانون ياوندي الكاميروني في نصف نهائي بطولة أفريقيا عام 1986 ساهمت فى تسجيله لهدفين.

وواجه الزمالك ياويندي في مباراة الذهاب في الكاميرون وخسر 1-2 وسط أمطار غزيرة.

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "البريمو" حول الحيلة " في مباراة الذهاب أشتريت عطراً من السوق الحرة وتعطرت به قبل المباراة وشعرت أن الرائحة الطيبة جذبت مدافع الفريق المضيف وساهمت في احكام رقباته لي ".

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واستطرد "في مباراة العودة جبت مبيد حشري ورشيت نفسي ليتفاجأ المدافع من الرائحة وسجلت هدفين بسبب ابتعاده عني ".

وأنهى " لابد أن يتمتع لاعب الكرة بالذكاء ".

وتوج الزمالك بالبطولة بعد أن فاز 3-2 بمجموع المباراتين ليواجه أفريكا سبورتس الإيفواري في النهائى ويفوز 4/2 بركلات الترجيح.