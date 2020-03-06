قائمة المغرب.. عودة أزارو وبنشرقي بعد غياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن قائمة أسود الأطلس المكونة من 49 لاعبًا والتي تستعد للدخول في معسكر خلال فترة التوقف الدولي المقبل، وعرفت هذه القائمة تواجد أشرف بنشرقي لاعب الزمالك ووليد أزارو لاعب الأهلي المُعار إلى الاتفاق السعودي.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب المغربي معسكر في الفترة بين 23 و 31 مارس وذلك في إطار التحضير لخوض مباراتين أمام أفريقيا الوسطى لحساب الجولة الثالثة والرابعة عن المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

وحسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، فإن المدرب وجه الدعوة إلى لاعب الزمالك أشرف بنشرقي والذي شهدت الفترة الماضية تألقه رفقة الفارس الأبيض، كما تواجد وليد أزارو والذي انتقل من الأهلي إلى الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وظهر بمستوى لافت رفقة فارس الدهناء.

وشهدت الفترة الماضية غياب الثنائي بنشرقي وأزارو عن قائمة المنتخب المغربي قبل أن تكون العودة من بوابة الزمالك والاتفاق.