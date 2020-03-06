حارس الترجي: "اضرب يا بدري" أفضل لحظة في مسيرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد معز بن شريفية، حارس الترجي التونسي، أن التتويج بلقب النسخة قبل الماضية لدوري أبطال إفريقيا في 2018 على حساب النادي الأهلي في المباراة النهائية يعد أفضل لحظة في مسيرته منذ أول مشاركة له في المسابقة عام 2010.

وكان الترجي حامل اللقب تُوج ببطولة دوري الأبطال عام 2018 بعد فوزه على الأهلي في تونس بإياب المباراة النهائية بثلاثية نظيفة سجلها سعد بقير (هدفين) وأنيس البدري، ليحول تأخره ذهابا في الإسكندرية (3-1) إلى فوز (4-3).

وقال بن شريفية، في مقابلة بالفيديو مع صحيفة "foot24" التونسية عن أفضل لحظة في مسيرته بدوري الأبطال: "اضرب يا بدري.. طير يا بقير"، في إشارة إلى عبارات المعلق التونسي عصام الشوالي أثناء احتفاله بأهداف الترجي.

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وأضاف: "أتمنى أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا تونسيا خالصا ويجمع بين الترجي والنجم الساحلي، وتُلعب المباراة في تونس".

يُذكر أن الترجي يستضيف الزمالك مساء اليوم الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما خسر ذهابا في القاهرة بنتيجة (3-1)، بينما خسر النجم الساحلي من الوداد في المغرب بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية.