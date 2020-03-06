الأهلي: نتمنى تطبيق العدالة التحكيمية أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، خلال الاجتماع الفني لمباراة صنداونز الجنوب إفريقي عن أهمية خروج المباراة بشكل جيد على الصعيد الفني والتنظيمي، متمنيا تطبيق العدالية التحكيمية خلال المباراة.

وقال عبد الحفيظ خلال الاجتماع مساء اليوم الجمعة: "المباراة تضم فريقين من أقوى فرق إفريقيا، وكل الأنظار ستتجه نحو ملعب المباراة لمتابعتها، لأنها واحدة من أقوى مباريات دور الثمانية في البطولة، لذا لابد أن تُعبّر المباراة عن الكرة الإفريقية التي تتطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف: "يجب التأكيد على أهمية التنظيم الجيد للمباراة وحضور الجمهور، وكذلك التحكيم الذي سيكون له دور كبير في نجاح المباراة من عدمها".

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وأكمل: "نتمنى أن تشهد مباراة الغد إدارة جيدة من جانب طاقم التحكيم بقيادة الجامبي بكاري جاساما، وأن تتحقق العدالة التحكيمية في أرض الملعب، ويبقى بعدها الفوز من مصلحة المجتهد ومن يُحالفه التوفيق".

وانعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة في استاد لوكاس موريبي بحضور مندوبي الاتحاد الإفريقي والأهلي وصنداونز، وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وعمرو محب المترجم.

يذكر أن الأهلي سيواجه صنداونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، علماً بأن الأهلي فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة يوم السبت الماضي.