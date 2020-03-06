"ثغرة خلف نقطة القوة".. مفاجأة "الثعلب" لاستغلال أزمة الترجي (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - تحليل - محمد يسري مرشد:

يعيش الترجى التونسي في مأزق حقيقي وذلك قبل ساعات من مواجهة الزمالك في إياب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي تقام في التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد رادس الأوليمبي.

ويغيب الجزائري إلياس شتي الظهير الأيسر الأساسي للفريق عن المواجهة بسبب الإصابة فيما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقاف قائد الفريق خليل شمام ليدخل الفريق التونسي المباراة بدون ظهير أيسر فماذا يفعل كارتيرون لاستغلال هذه الأزمة؟

4-3-2-1

يؤمن الفرنسي باتريك كارتيرون المدير الفني للزمالك والذي أطلق عليه مرتصى منصور لقب الثعلب على طريقة 4-2-3-1 خلال مشواره مع الزمالك ومن قبله الأهلي.

المدرب الفرنسي المخضرم خاض نهائي بطولة دوري أفريقيا 2018 أمام الترجي في الملعب نفسه بنفس طريقته 4-2-3-1 على الرغم من تفوقه في مباراة الذهاب 3-1 ولكنه خسر المباراة بثلاثية نظيفة وخسر الكأس مع الأهلي وهى نقطة قد تجبر المدرب على تعديل الطريقة إلى 4-3-2-1 .

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الزمالك يملك تشكيلاً شبه ثابت في الدفاع بعد فقد لظهيريه المتألقين فيى الموسم الماضي ، عبد الله جمعة لهبوط المستوى وحمدي النقاز للرحيل وتبدو التشكيلة شبه ثابتة بوجود علاء والونش قلبي دفاع وحامد وفرجاني في وسط الملعب وأمامهم بنشرقي خلف مصطفي محمد في الهجوم فيما التبادل بين أوباما وزيزو وأوناجم وهنا الفكرة.

أحمد سيد زيزو تظهر براعته وسرعته من العمق سجل اللاعب هدفين من الإنطلاق من هذه المنطق ويجيد الدفاع والهجوم مع السرعة يمكن الاعتماد عليه بدون شك في وسط الملعب أمام أمام فرجانى وحامد بدلاً من أوباما.

خنق نقطة القوة بالثغرة

الفكرة الثانية بعد الاعتماد مع زيزو في وسط الملعب وليس الطرف هو وجود أشرف بن شرقي جهة اليمين وليس اليسار للاستفادة من غياب الظهير الأيسر للترجي وإجبار حمدي الهوني نقطة قوة الترجي وأفضل لاعبيه على العودة للمساندة الدفاعية وتخفيف الضغط على حازم إمام فوجود بن شرقي هذه الجبهة فكرة تبدو واردة.

الشخصية

أثبت محمد أوناجم الذي تكون مع الوداد المغربي في أجواء لاتُقارن من الضغط والشحت أنه يتمتع بشخصية كبيرة في المواجهات الهامة والمصيرية متسلحاً بخبرته العريضة في التعامل مع مثل هذه المواقف والتي اكتسبها من مركب محمد الخامس وهو ما يمنجه أفضيلة للتواجد في التشكيلة الأساسية للأبيض في مثل هذه الأجواء على حساب أوباما ليكون مع زميله بن شرقي وفرجاني ساسي ثلاثي متمرس يقود الفريق أمام الضغط الجماهيري المنتظر وفي الأوقات الصعبة وتلافي ماحدث للأهلي سابقا برادس بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أعاد أصحاب الملعب للمباراة.

مساهمات زيزو وأوناجم وبن شرقي في أهداف الزمالك