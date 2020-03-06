قبل موقعة رادس اليوم.. كيف تناولت الصحف التونسية لقاء الزمالك والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقت الصحف التونسية صباح اليوم، الجمعة، الضوء على لقاء الزمالك والترجي في مواجهة إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الزمالك ضيفا على الترجي في التاسعة مساء اليوم على الملعب الأوليمبي برادس.

واستشهدت صحيفة "الشروق" التونسية بـوقائع العودة التي حققها الترجي في اللقاء الثاني بعد الخسارة في مباراة الذهاب، مثل "ريمونتادا" الترجي على الهلال في عام 2005، وكذلك التفوق على الأهلي في الإياب بنتيجة 3-1 برادس بعد خسارة المباراة الأولي في نهائي عام 2018 ومن ثم تتويج الفريق التونسي باللقب.

كما تحدثت "الشروق" في تقرير آخر عن استعداد الترجي للزمالك بالرغم من الظروف التي يواجهها الفريق التونسي، من حيث مجابهة الظلم الواقع عليه من الاتحاد الأفريقي بعد العقوبات التي وقعها على الترجي مؤخرا على خلفية أحداث لقاء الذهاب، وجاء عنوانها :" الليلة أمام الزمالك في رادس....... لا مُستحيل مع الترجي".

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بينما ألقت صحيفة " الصباح" الضوء على حشد نادي الترجي لجماهيره للحضور مبكرا قبل المباراة، حيث ستفتح أبواب ملعب رادس في الساعة الرابعة عصرا.

بينما نشر موقع إذاعة "موازيك" حديث للحارس التونسي شكري الواعر، لاعب الترجي الأسبق، حيث إسترجع الحارس ذكرياته في مباراة جمعت بين الترجي والزمالك عام 1994، والتي إنتهت بفوز الترجي بنتيجة 3-1، مشيرا بأن أولاد باب سويقة قادرين على تحقيق الفوز على الزمالك.

يذكر أن فريق الزمالك تفوق على الترجي في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة بنتيجة 3-1.