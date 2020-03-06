كاف يعلن.. 3 ملاعب تتنافس رسميًا على استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجمعة، الملاعب المرشحة لاستضافة المباراة النهائية لمسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجاري (2019-20).

وأفاد الموقع الرسمي للكاف أن كلا من الاتحاد التونسي والمغربي والكاميروني تقدموا خلال الفترة المسموحة بين 11 إلى 20 فبراير لاستضافة نهائي دوري الأبطال.

وجاءت الـ3 ملاعب المرشحة لاستضافة نهائي دوري الأبطال كالتالي:

1- جابوما ستاديوم Japoma Stadium - العاصمة دوالا - الكاميرون.

2- المركب الرياضي محمد الخامس Mohammed V Sports Stadium - مدينة كازابلانكا - المغرب.

3- الملعب الأولمبي برادس Rades Olympic Stadium - العاصمة تونس - تونس.

وتقدم الاتحاد المغربي بمفرده؛ لتنظيم نهائي بطولة الكونفدرالية، وجاء الملعب كالتالي:

- المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله Prince Moulay Abdellah Sports Stadium - العاصمة الرباط - المغرب.

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وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن لجنة الطوارئ بالكاف ستتخذ القرار النهائي بشأن الملعب المستضيف لنهائي دوري الأبطال والملعب المستضيف لنهائي الكونفدرالية يوم 12 مارس الجاري بناءً على المواصفات الفنية.

وأضاف أن اللجنة التي يرأسها الكونجولي كونستانت أوماري، النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي، ستراجع وتقيم العطاءات المستلمة مع مراعاة المرافق الرئيسية مثل البنية التحتية والإقامة والأمور الطبية وغيرها.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت في يونيو 2019 إقامة النهائي من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب كما جرت العادة منذ انطلاق المسابقة.

ومن المقرر تطبيق هذا القرار لأول مرة في النسخة الجارية، ليقام نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 مايو 2020، ونهائي الكونفدرالية يوم 24 من الشهر نفسه.

ولم يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب استضافة نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بسبب أعمال الصيانة في ملعبي ستاد القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية.

يُذكر أن الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري أبطال أفريقيا (2019-2020) بعدما اقترب ممثلا مصر في البطولة من بلوغ نصف النهائي، بينما ينافس ناديا بيراميدز والمصري البورسعيدي في البطولة الكونفدرالية.