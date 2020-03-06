محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
استقر الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي على التشكيل الذي سيواجه به فريق الزمالك اليوم في لقاء إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الصباح" التونسية، فإن كمال القلصي، وهو مدرب فريق شباب الترجي والمكلف بإدارة اللقاء، وضع التشكيل النهائي لمواجهة الزمالك، بالتشاور مع معين الشعباني الذي سيحضر اللقاء من المدرجات بعد إيقافه من جانب الاتحاد الأفريقي.
وسيعول القلصي على ثلاثي أمامي في خط الهجوم وهو حمدي الهوني وإبراهيم واتارا وبلال بن ساحة ، كما اختار مدرب الترجي المدافع الجزائري عبد القادر بدران ليقود الخط الخلفي للفريق، عقب شفاءه من الإصابة التي أبعدته لمدة 3 أسابيع عن الملاعب.
وشمل تشكيل الترجي 5 تغيرات عن تشكيل مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة وتفوق فيها الزمالك بنيجة 3-1، حيث غاب الظهير الأيسر إلياس شتي للإصابة وحل مكانه حسين الربيع، وكذلك يغيب لاعب الوسط عبد الرؤوف بن غيث للإيقاف، كما اختار مدرب الترجي إشراك الغاني كوامي بونسو في وسط الملعب بدلا من محمد على بن رمضان ، وكذلك عوض المهاجم الجزائري بلال بن ساحة اللاعب محمد على بن حمودة في خط الهجوم.
تشكيل الترجي:
حراسة المرمى: معز بن شريفية.
خط الدفاع: حسين الربيع- عبد القادر بدران- محمد علي اليعقوبي- إيهاب المباركي.
خط الوسط: فوسيني كوليبالي- كوامي بونسو - فادي بن شوق.
خط الهجوم: حمدو الهوني- إبراهيم واتارا- بلال بن ساحة.
كانت هذه تفاصيل خبر خمسة تغييرات عن لقاء الذهاب.. تعرف على تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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