منتخب الناشئين في المجموعة الأولى بمونديال بلغاريا

وقع منتخب مصر للناشئين لكرة السلة تحت 17 سنة في المجموعة الأولى بكأس العالم المقرر إقامتها في الفترة من 4 إلى 12 يوليو 2020 ببلغاريا.

وتضم المجموعة الأولى إلى جوار مصر منتخبات كندا وأستراليا وإيطاليا.

ووقع منتخب بلغاريا صاحب الأرض في المجموعة الثانية مع الصين والدومنيكان وفرنسا، بينما تتنافس منتخبات تركيا وكوريا والأرجنتين وإسبانيا في المجموعة الثالثة.

ويلعب منتخب مالي في المجموعة الرابعة مع الولايات المتحدة وروسيا وواحد من بين منتخبي اليابان ونيوزيلندا. 2020 ببلغاريا.وتضم المجموعة الأولى إلى جوار مصر منتخبات كندا وأستراليا وإيطاليا.ووقع منتخب بلغاريا صاحب الأرض في المجموعة الثانية مع الصين والدومنيكان وفرنسا، بينما تتنافس منتخبات تركيا وكوريا والأرجنتين وإسبانيا في المجموعة الثالثة.ويلعب منتخب مالي في المجموعة الرابعة مع الولايات المتحدة وروسيا وواحد من بين منتخبي اليابان ونيوزيلندا.

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