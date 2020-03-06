بث مباشر| مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي اليوم الجمعة، في إطار مواجهات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا . وتمكن نادي الزمالك من الفوز على نظيره الترجي التونسي في لقاء الذهاب في القاهرة بثلاثة أهداف لهدف واحد. ومن المقرر أن تبث فضائية beIN Sports HD 1 مباراة الزمالك و الترجي التونسي في تمام التاسعة مساءً اليوم الجمعة. التونسي في تمام التاسعة مساءً اليوم الجمعة. من المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة الترجي التونسي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - الونش - محمد عبد الشافي. Advertisements خط الوسط: زيزو - فرجاني ساسي - طارق حامد - أشرف بن شرقي - أوباما. - أشرف بن شرقي - أوباما. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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