الأمن التونسي يؤكد إقامة مباراة الزمالك والترجي بحضور جماهيري

أكد مسئولو أمن تونس أنه لا يوجد قرار بمنع الجماهير من حضور مباراة الزمالك والترجي التونسي، المقرر لها اليوم الجمعة، الساعة التاسعة، باستاد رادس، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد حدوث حادث تفجيرات عند السفارة الأمريكية بتونس

منذ ساعات قليلة.

يدير المباراة طاقم تحكيم من الجزائر يتكون من مصطفى غربال، حكمًا للساحة، ويعاونه كل من عبدالحق اشعيلى، مساعد أول، وموكران جورى، مساعد ثانٍ، والحلو بن برهام، حكمًا رابعًا.

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقياده الفرنسى باتريس كارتيرون، حالة الطوارئ القصوى منذ وصوله إلى تونس استعدادًا لهذه المواجهة المهمة والصعبة جدًا، حيث تم عزل الفريق فى فندق محاط بإجراءات أمنية مشددة تجنبًا لحضور أى جماهير بعد أن ارتفعت حالة الشحن الجماهيرى بعد مباراة الذهاب التى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.