الاوليمبى 2001 يفوز علي المجد بهدفين في دورى القطاعات

فاز فريق الكرة بنادى الأوليمبى مواليد2001 على نظيرة المجد على ملعب نادى المجد بنتيجه بهدفين مقابل هدف ، فى مسابقه دورى القطاعات المؤهلة لبطوله الجمهورية، وأحرز هدفى الأوليمبى اللاعب خالد عصام ابراهيم . لبطوله الجمهورية، وأحرز هدفى الأوليمبى اللاعب خالد عصام ابراهيم . يقود الجهاز الفني بقيادة : احمد موكى مدير فنى الفريق ، محمد ابوضيف مدرب عام، خضر هاشم مدرب حراس المرمى، اسامه يوسف ( ميكا )، رئيس قطاع الناشئين، طارق سعد أخصائي العلاج، ياسر الشيخ مدير ادارى الفريق مدير فنى الفريق ، محمد ابوضيف مدرب عام، خضر هاشم مدرب حراس المرمى، اسامه يوسف ( ميكا )، رئيس قطاع الناشئين، طارق سعد أخصائي العلاج، ياسر الشيخ مدير ادارى الفريق

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