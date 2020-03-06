تعرّف على برنامج الزمالك قبل ساعات من موقعة الترجي

يلتقي مساء اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والترجى التونسى باستاد رادس فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.

يدير المباراة طاقم تحكيم من الجزائر يتكون من مصطفى غربال، حكمًا للساحة، ويعاونه كل من عبدالحق اشعيلى، مساعد أول، وموكران جورى، مساعد ثانٍ، والحلو بن برهام، حكمًا رابعًا.

وقبل ساعات من المباراة ننشر برنامج الفريق قبل موقعته أمام الترجي:

يتناول الفريق الأول بنادي الزمالك، وجبة

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الغذاء في الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ثم يلقي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، محاضرة فنية في الساعة السادسة.

وفي السادسة والنصف تتحرك بعثة الزمالك بحافلة إلى ملعب المباراة، برادس.

وكان باتريس كارتيرون أعلن حالة الطوارئ القصوى منذ وصوله إلى تونس استعدادًا لهذه المواجهة المهمة والصعبة جدًا، حيث تم عزل الفريق

فى فندق محاط بإجراءات أمنية مشددة تجنبًا لحضور أى جماهير بعد أن ارتفعت حالة الشحن الجماهيرى بعد مباراة الذهاب التى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويكفى الفريق الأبيض التعادل أو الخسارة بهدف نظيف لكى يتأهل إلى الدور نصف النهائى للبطولة.

وخاض فريق الزمالك تدريبات قوية منذ وصوله إلى العاصمة التونسية آخرها كان سريًا ظهر أمس بعيدًا عن عيون الإعلاميين والجماهير حتى المرافقين للبعثة بهدف تجربة الخطة التى سيواجه بها الترجى، وزيادة تركيز لاعبيه والاستقرار على التشكيل الذى سيخوض به اللقاء.