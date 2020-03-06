أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصال المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك للاطمئنان على بعثة الزمالك. كان قد وقع منذ ساعات قليلة، تفجيرات بمحيط السفارة الأمريكية بتونس، وأفادت التقارير الأولية أن إرهابى فجر نفسه على متن دراجة نارية، مستهدفا دورية أمنية بالعاصمة التونسية. قليلة، تفجيرات بمحيط السفارة الأمريكية بتونس، وأفادت التقارير الأولية أن إرهابى فجر نفسه على متن دراجة نارية، مستهدفا دورية أمنية بالعاصمة التونسية. وتأكد سلامة بعثة الزمالك فى تونس وأن جميع أفراد البعثة بخير، وأن فندق إقامتهم بعيد عن موقع التفجيرات التى وقعت منذ قليل بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يطمئن على بعثة الزمالك بعد حادث السفارة الأمريكية بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.