اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره الترجي التونسي اليوم الجمعة، في إطار مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب الجمعة الماضي، على إستاد القاهرة الدولي بنتيجة 3/1.

موعد مباراة الزمالك و الترجي التونسي في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا

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يقام لقاء الزمالك و الترجي التونسي في تمام التاسعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك و الترجي التونسي في إياب ربع نهائي أبطال إفريقيا

تبث فضائية beIN Sports HD 1 مباراة الزمالك و الترجي التونسي.