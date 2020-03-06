رياضة | فرصة ذهبية.. نيمار إلى برشلونة الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرصة ذهبية.. نيمار إلى برشلونة الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الإسبانية عن ان نادي باريس سان جيرمان يفكر جديًا في التخلي عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي مستعدة لمناقشة العروض المقدمة لضم البرازيلي ​نيمار​ تجنباً لرحيله عن الفريق .

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وأوضحت الصحيفة ان النادي الباريسي يتجه للموافقة على بيع نيمار إلى ​برشلونة​، بسبب رغبة اللاعب في العودة لناديه القدمي في وقت تركز على تجديد عقد ​كيليان مبابي​ أولاً.

واضافت الصحيفة انه من المقرر أن تبدأ المفاوضات الرسمية بين الناديين بعد نهاية الموسم الحالي، حيث يرغب النادي الكتالوني في عرض أنطوان جريزمان ضمن الصفقة.

ويسعى نادي باريس سان جيرمان لتجديد عقد النجم الفرنسي كليان مبابي لفترة أطول، خاصة أن عقده الحالي ينتهي صيف 2022.