رياضة | مدرب الرجاء المغربي قبل مواجهة مازيمبي: جئنا إلى الكونغو من أجل التأهل لنصف النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الرجاء المغربي قبل مواجهة مازيمبي: جئنا إلى الكونغو من أجل التأهل لنصف النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السلامي قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"خطة للمباراة قد تتغير في أي لحظة، لأننا سنواجه فريقا قويا استعاد بعض لاعبيه، فريق يُعرف بصلابته داخل ميدانه وأمام جمهوره".
وأضاف :"نأمل أن تعطي استراتيجيتنا ثمارها غداً، فنحن قدِمنا واضعين هدفًا واحدًا نصب أعيننا، وهو التأهل بإذن الله".
وتابع :"أعتقد أن القرار الذي تلقيناه يوم أمس، هو قرار إيجابي بالنسبة لنا. فالفيفا ذكرت في قرارها أن بن مالونغو لاعب لفريق الرجاء الرياضي بصفة نهائية".
وزاد :"مالونغو على أتم الاستعداد ويعي أهمية مباراة الغد أمام فريقه السابق وزملاءه السابقين؛ وسعدت بأداءه وسلوكه خلال مباراة الذهاب".
وأوضح :"رأينا العديد من اللاعبين الكبار ينتقلون من هذا النادي لذاك، ومالونغو لاعب متميز ويشرف فريقه. مالونغو ونغوما سفيران يحق لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تفخر بهما".
وواصل :"نتوفر على لاعبين جيدين وذوي خبرة؛ البعض منهم خاض نهاية كأس العالم للأندية أو فاز بكأس الكاف وألقاب أخرى، وهذا مصدر قوتنا".
وأردف :"لا أخفيكم سرا إن قلت أننا جئنا هنا لتسجيل الأهداف".
وأشار :"مباراة يوم غد سوف يديرها حكم كبير صاحب خبرة، سبق له وأن أشرف على العديد من المباريات الهامة؛ نعلم أن قوانين الفيفا تعاقب تضييع الوقت، لكن هوية الرجاء غير ذلك: نلعب كرة القدم ونحترم اللعبة".
واستطرد :"غدا ستشاهدون فريق الرجاء يلعب بشكل جيد، ويستحق تصفيقاتكم".
وأتم حديثه :"كل محب لكرة القدم يفضل حضور اللاعبين المتميزين، ولا نخشى أي لاعب. مبوتو لاعب متميز لكننا نتوفر على خطة للحد من خطورته، وترجمة الفرص التي قد تتاح لنا إلى أهداف".