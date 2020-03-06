رياضة | كيكي سيتين: الكلاسيكو لن يحبطنا ومواجهة ريال سوسيداد معقدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين: الكلاسيكو لن يحبطنا ومواجهة ريال سوسيداد معقدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيتين تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"ننتظر أفضل نسخة من ريال سوسيداد، وأكثر من ذلك الموسم الذي يقوم به سوسيداد، لديهم لاعبين رائعين، هو خصم يمكنه أن يعقد كل شيء عليك".
وأضاف :"الخسارة دائماً أحد الخيارات ، صحيح مؤلمة وخاصة في نادي كبير مثل هذا ولكن خيار ونحن مستعدون ويجب علينا أن نفوز بالثقة من جديد إذا دخل الإحباط للاعبين".
وتابع :"من الطبيعي ان يتكيف البعض بشكل سريع وأخرين يحتاجون بعض الوقت ، هذه وظيفتي لكسب ثقتهم ، أن انقل لهم ما أعرفه وسوف تساعدهم على القيام بعملهم".
وأشار :"مباراة الكلاسيكو لن تحبطنا ، كانت لدينا 7 فرص واضحة ، نحن نسير بشكل جيد ولدينا بعض الأشياء يجب علينا تحسينها والخسارة لن تؤثر علينا".
وأوضح :"لا نعرف متى سيعود آرثور، هو يعاني من ألم في الكاحل، علينا أن ننتظر ونرى".
وأردف :"لا أعرف على ماذا يعتمد من يقول بأننا لا نسيطر على غرفة تبديل الملابس ، لأنه في الأصل لا توجد لدينا مشاكل ، نحن سعداء بالمجموعة التي وجدناها ، كنا نعتقد بأن الأمر سيكون أصعب بكثير".
وزاد :"يتخذ اللاعبون موقفا استثنائيا ، ويقدمون لنا رأيا لأننا نطلب ذلك أيضا ، لكنهم يفعلون ما نطلبه ويرون أيضا أنهم يتحسنون ، لدينا علاقة مع غرفة تبديل الملابس ممتازة".
وأتم حديثه :"أريد البقاء هنا في برشلونة إلى الأبد",