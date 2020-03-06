رياضة | أبراهيم حسن يعود للرجاء المطروحي من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبراهيم حسن يعود للرجاء المطروحي من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الرجاء برئاسة سعد صندوق في إجتماع طارئ عودة إبراهيم حسن ليتولي منصب مدير الكرة بفريق الرجاء بالجهاز الفني تحت قيادة نبيل محمود المدير الفني للفريق بالقسم الثاني.

يذكر أن إبراهيم حسن كان يعمل مديرا للكرة بنادي الحرية المطروحي وسبق له العمل بنادي الرجاء ويمتلك من الهبرات الإدارية الكثير وهذا مادفع مجلس إدارة نادي الرجاء للإستعانة به مرة أخري في المرحلة الحاسمة التي ينتظرها الرجاء الفترة القادمة.

ويواصل نادي الرجاء إستعداداتة لخوض مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني والتي ستنطلق بمواجه الحمام يوم الأربعاء بملعب الأوليمبي بالأسكندرية.

ويحتل الرجاء المركز السادس برصيد 26نقطة ،ويسعي للفوز في المباريات القادمة للدخول في المنافسة علي الصعود للممتاز من جديد.