رياضة | مقاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا". ويخوض برشلونة لقاء الغد على ملعب كامب نو حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب الليجا بقارق نقطة وحيدة خلف ريال مدريد صاحب الصدارة. قائمة برشلونة ضمت كلا من :- تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - برايثويت - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي - جونيور - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي.

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