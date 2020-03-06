رياضة | الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إرتياحه الشديد تجاه الأداء الذي يقدمه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، منذ بداية الموسم الجاري.

استقر محمود الخطيب، على فتح ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد بيبو جلسة خاصة مع فايلر عقب الانتهاء من مباراة الفريق ضد صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الخطيب، للحفاظ على تواجد المدير الفني على رأس القيادة الفنية، خاصةً في ظل العروض القوية التي يقدمها مع الفريق الأحمر منذ بداية الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، عصر غدٍ السبت على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز ذهابًا بهدفين مقابل لاشيء بالقاهرة.