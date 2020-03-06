رياضة | عاجل.. حادث انفجار في تونس قبل مباراة الزمالك والترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حادث انفجار في تونس قبل مباراة الزمالك والترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الإعلامية التونسية عن وقوع حادث إرهابي هناك قبل لقاء الزمالك والترجي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.



ويلتقي الزمالك مع الترجي مساء اليوم في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا على ستاد رادس.



وأكدت إذاعة " شمس إف إم " التونسية أن شخص يمتطي دراجة نارية أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.



ويسفر الانفجار عن سقوط ضحايا بإستثناء الإرهابي الذي فجر نفسه.