رياضة | بي إن سبورت تعلن معلق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي إن سبورت تعلن معلق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن معلق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يلتقي مع صن داونز، في الثالثة عصر الغد، في إطار إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على استاد لوكاس موريبي.

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وتنقل مباراة الأهلي وصن داونز، على قناة beinsports hd 1.

معلق مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أسندت قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق على مباراة الأهلي وصن داونز إلى المصري علي محمد علي.