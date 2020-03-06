الامارات | 118 عاما على تأسيس "ريال مدريد".. ومشجعوه: "كل عام وأنت أيقونة كرة القدم"

شكرا لقرائتكم خبر عن 118 عاما على تأسيس "ريال مدريد".. ومشجعوه: "كل عام وأنت أيقونة كرة القدم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصادف اليوم الذكرى الـ 118 على تأسيس فريق كرة القدم الاسباني "ريال مدريد"، الذي تأسس في العام 1902 ومقره العاصمة الإسبانية مدريد.

وفي هذه المناسبة، اجتاح وسم #ريال_مدريد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث هنأ، من خلاله، مشجعوا الريال فريقهم بهذه المناسبة، معبرين عن حبهم واعتزازهم به، ومشيرين إلى أهمية هذا الفريق بحياتهم.

وبرأي الكثير من المتابعين، فإن هذه الأعوام كلها كانت حافلة بالإنجازات والانتصارات والشموخ للريال، فقالت إحدى المتابعات: "118 سنة من الشموخ.. من الانتصارات.. من السعادة. عيد ميلااد سعيد #ريال_مدريد".

وقال آخر: "ذكرى تأسيس أعظم مؤسسة رياضية في التاريخ.. 118 عام من مصدر السعادة الأوحد.. 118 عام من العظمة والكبرياء والفخر.. 118 عام من ريال مدريد.. 118 عام من الانجازات.. ريال مدريد ملك كل العصور".

وعبر متابعون عن حبهم الكبير للريال، شاكرين الفريق الذي وصفوه بـ "الملكي الأبيض" على وجوده في حياتهم. فقالت أحدهم: "ملك دوري ابطال اوروبا و التاريخ في نادي واحد فقط اسمه الملكي الابيض المرينغي.. شكرا على وجودك في حياتنا".

وقال آخر: "انني لا أحبك فحسب، بل أعتبرك مواساة هذا العالم لي، وهو شيئ أعظم من الحب بكثير".

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كما قالت متابعة أخرى: "شكرًا ريال مدريد لأنك في حياتي، شكرًا ريال مدريد لأنك موجود".

من جانب آخر لفت متابعين إلى دور الريال بإشعال الحماس في نفوسهم، وإعطائهم الدافع الدائم لرفع سقف الطموحات، إشارة منهم إلى اصرار الريال الدائم على تحقيق المزيد من الإنجازات وعدم الوقوف عند حد معين وطلب المزيد من الإنتصارات دائما، فقال أحد المتابعين: "النادي الذي وضع سقفًا مجنونا للطموح يتجدد بأستمرار ، ويدهشك دوماً ، كلما اعتقدنا أن مرحلته انتهت عاد أكثر شراسة وشدد قبضته على حكم القاره العجوز .كل عام وأنت زعيم وملك أوروبا".

وقال آخر: "لقد علمتنا أن نعلي سقف طموحاتنا كما تفعل أنت في كل مرة.. إصرارك على الفوز الدائم علمنا الكثير.. شكرا ريال مدريد".

ووصف متابعون "ريال مدريد" بأنه "أيقونة كرة القدم"، فقالت إحدى المتابعات: "كل عام وأنت أيقونة كرة القدم وكل عام وانت الأفضل في التاريخ يا مدريد".

وقال آخر: "المجد و العظمة كلها إجتمعت في فريق واحد هو مصدر سعادتنا.. أيقونة كرة القدم #ريال_مدريد".

ومن جهتهم وجد متابعون أن "ريال مدريد" هو الفريق الأعظم اليوم في أوروبا من دون منازع، فقال أحدهم: "حسناً، في مثل هدا اليوم قبل 118 سنة تم تأسيس نادي #ريال_مدريد واليوم هو الاعضم في اوربا بدون منافس".