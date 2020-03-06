شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعلن الدول المتقدمة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الدول التي تقدمت لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي تونس «ملعب رادس»، المغرب «ملعب محمد الخامس»، والكاميرون «ملعب جابوما». كما تم الإعلان عن الدولة التي تقدمت لاستضافة نهائي الكونفيدرالية، وهو مرشح وحيد فقط، المغرب «ملعب مولاي عبدالله». وتقام حاليا مباريات ربع النهائي في بطولتي الكونفيدرالية ودوري أبطال إفريقيا.

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