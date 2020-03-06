شكرا لقرائتكم تشديدات أمنية حول فندق الزمالك بتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرضت الشرطة التونسية تشديدات أمنية حول فندق إقامة الزمالك بالعاصمة التونسية قبل المباراة التي تجمه مع الترجى فى اياب دور الثمانية لدورى ابطال افريقيا والمقرر الثالثة عصر اليوم باستاد رادس وذلك عقب تفجير أحد الارهابيين نفسه حول السفارة الامريكية بالعاصمة التونسية .

و سيطرت حالة من القلق على الشارع التونسى قبل ساعات من مواجهة الزمالك مع الترجى ا بسبب العمل الإرهاب الذي وقع صباح اليوم أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس.

فجر انتحاري نفسه بجوار السفارة الأمريكية في تونس مستهدفا رجال الأمن.

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يلتقى في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، الزمالك مع الترجى التونسى في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا في المواجهة الثالثة التي تقام باستاد رادس بتونس وسط 60 الف متفرج يدعمون فريق الدم والذهب، وهي المواجهة الثالث للفريقين خلال اقل من شهر حيث تفوق الأبيض في المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الإفريقي بثلاثية مقابل هدف وكررها في إياب دوري الأبطال بالقاهرة.

وتأتي مواجهة الليلة وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الغضب التي اجتاحت جماهير وإدارة الترجي بعد قرارات لجنة الانضباط بالكاف والتي اتخذت قرارات قوية ضد الجهاز الفنى واللاعبين بعد احداث لقاء الذهاب في القاهرة بإيقاف قائد الترجي خليل شمام 6 مباريات، وعبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات، وإيقاف معين الشعباني المدير الفني ومساعده مجدي التراوي 4 مباريات وعقوبات مالية على الترجي بلغت 140 ألف دولار، فى نفس الوقت هناك رغبة في الثار من تفوق الزمالك على الترجى خلال الأسابيع الأخيرة.

يدخل لاعبو الفارس الأبيض مواجهة اليوم وامامهم هدف واحد وهو العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لنصف النهائي الإفريقي بحثا عن اللقب الأفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاما وتحديد منذ عام 2002 عندما اقتنص اللقب حساب الرجاء البيضاوى المغربى كما يرغب الأبيض في تأكيد جدارته بالتفوق على الترجى والذي تحقق خلال المواجهات الأخيرة وبات يمثل عقدة للتوانسة.