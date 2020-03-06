شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك في تونس بخير رغم تفجير السفارة الامريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو بعثة الزمالك بتونس أن بعثة الفريق الأبيض على أحسن حال وبعيدة عن أماكن التفجيرات التي وقعت منذ قليل أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية بعد تفجير انتحاريين نفسهما أمام السفارة مما أدى لمقتلهما وإصابة 5 رجال أمن تونسي ومواطنة .

وقال مسئولو البعثة أن بعثة الفريق بعيد عن الواقعة الإرهابية امام السفارة مؤكدا ان هناك إجراءات امنية مكثفة حول فندق إقامة البعثة منذ قدومه لتونس وان الأمور تسير بصورة طبيعية حتى الآن والجميع جاهز لموقعة رادس وحسم التأهل للدور قبل النهائي بدورى ابطال افريقيا .

وأشار مسئولو بعثة الزمالك أنه لا يوجد ما يدعو للقلق فالجميع بخير مطمئنا الجماهير المصرية ومؤكدا على جاهزيتهم لموقعة رادس والتي ستكون مسرحا كرويا بين فريقين كبيرين وأن فريقه من الجانب الفني فجميع اللاعبي بحالة جيدة ويتبقي اختيار التشكيل الأساسي للقاء من اختصاصات الفرنسي باتريس كارتيرون