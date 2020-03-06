شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تؤدي صلاة الجمعة في مقر الإقامة بجنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى فريق الاهلي صلاة الجمعة ظهر اليوم بفندق الإقامة في جنبو أفريقيا حيث قامت إدارة الفندق بتخصيص قاعة في الدور السابع لأداء صلاة الجمعة ، التى أداها اللاعبون بعد تناول وجبة الغذاء.

وتولى ألقاء خُطبة الجمعة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الذى تحدث عن ليلة الأسراء والمعراج وهذه الرحلة المُباركة .

وتقيم بعثة الاهلي في أحد فنادق مدينة بريتوريا أستعداداً لمباراة صن داونز ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد السبت على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا ، علماً بأن الأهلي فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

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وعًقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز اليوم الجمعة داخل استاد لوكاس موريبي، بحضور مندوبي الاتحاد الإفريقي والأهلي وصن داونز، وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، ومن بينها زي الفريقين، ومواعيد وصولهما إلى الملعب، والبدء في عمليات الإحماء.

وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم البنفسجي، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأخضر.